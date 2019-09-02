Küçük kızın hayatını değiştirdiler!

Ülkemizde ve dünyada genelde itfaiyeciler erkek olur diye düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü yangını durdurmaya gelen itfaiye arabalarında şoför koltuğunda bir erkek, su hortumunu tutan bir erkek, yangından insanları kurtaran bir erkek görürüz. Ama Molly’e cevap olarak atılan fotoğraflarda durum hiç de öyle değil. Molly, 4 yaşında sevimli bir kız çocuğu. Her çocuk gibi gelecekte ne olacağını düşünüyor. Molly’nin hayali bir itfaiye şoförü olmak. Ancak bu noktada annesine söyledikleri önemli.
ANNESİ SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ
Molly’nin annesi Rebecca Pender Twitter’da kızının itafiyeci olmak istediğini ancak daha önce bir itfaiyeci kadın görmediğini söyledi ve tüm itfaiyeci kadınlardan küçük bir yardım istedi.
“Hey Twitter. Molly’den gelen istek. Yaş 4. Büyüdüğü zaman itfaiye aracı sürmek istiyor ama daha önce hiç itfaiye aracı süren bir kadın görmediğini söyledi. Tüm muhteşem kadın itfaiyeciler; bana yardım eder misiniz ?
TÜRKİYE'DEN DE FOTOĞRAF GÖNDERDİLER
Ardından Türkiye, Kanada, ABD, İsveç, İngiltere ve daha bir sürü yerden kadın itfaiyeciler Molly için fotoğraflarını gönderdi. Türkiye’den İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kadın itfaiyecileri de Molly için fotoğraflarını yolladı. Gelen yüzlerce fotoğraf dışında Molly, İskoçya itfaiye ekibiyle bir gün geçirme şansı elde etti. Molly için gönderilen fotoğrafların arasından yürek acıtan bir hikaye açığa çıktı.
HÜZÜNLÜ PAYLAŞIMLAR DA OLDU
İtfaiyeci kadın fotoğrafları arasında Elisabeth Thompson adında bir kız da annesinin fotoğrafını paylaştı fakat bu diğer fotoğraflardan biraz farklıydı. Simply’nin annesi 2015’te kanser sebebiyle hayatını kaybeden eski bir kadın itfaiyeci. Elisabeth annesini hep hayat kurtaran bir melek olarak hatırlayacak!
BİRÇOK PAYLAŞIM GELDİ
Kimi kadın itfaiyeciler görevde çekilmiş fotoğraflarını gönderdi. Bazıları da itfaiye aracında şoför koltuğunda olan fotoğraflarını yolladı. İtfaiye aracının önündeki pozlarını Molly’le paylaşanlar da oldu.
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