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Küçük sanayi sitesinde sıkı korona virüs önlemleri

ADIYAMAN HABERLERİ  | 17.04.2020 11:06 | Son Güncelleme

Adıyaman’da insan yoğunluğunun en fazla olduğu yerlerden küçük sanayi sitesinde çalışma saatleri azaltılırken, sanayiye girişte esnaf ve müşterilerin ateşi ölçülüyor.Korona virüsü tedbirleri kapsamında Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi’nde bir dizi önlem alındı.

Adıyaman’da insan yoğunluğunun en fazla olduğu yerlerden küçük sanayi sitesinde çalışma saatleri azaltılırken, sanayiye girişte esnaf ve müşterilerin ateşi ölçülüyor.
Korona virüsü tedbirleri kapsamında Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi’nde bir dizi önlem alındı. İl Pandemi Kurulu tarafından küçük sanayi sitesi esnafının çalışma saatleri kısıtlandı. Hafta içi saat 09.00 ile 18.00 arası çalışma saati olarak belirlendi. Cumartesi ve Pazar günü küçük sanayi sitesinin kapatılacak. Yaklaşık 700 iş yerinin olduğu ve her gün binlerce kişinin giriş-çıkış yaptığı küçük sanayi sitesinde esnaf ve vatandaşların ateşleri ölçülmeye başlandı. Sanayiye giren araçta bulunan sürücü ve yolcuların yanı sıra esnafların da ateşi ölçülüyor. Esnaflara maske ile çalışma mecburiyeti getirildi.
Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Adnan Kırıktaş, burada 2 bine yakın çalışan olduğunu, her gün binlerce kişinin giriş çıkış yaptığını söyledi. Kırıktaş, “Sanayi sitemizin 2 bine yakın çalışanı vardır. Günlük binin üzerinde müşteri sanayi sitemize giriyor. Hem müşterilerin hem de çalışanların sağlığı açısından yönetim olarak böyle bir karar aldık. Valimizle yazışmalarda bulunduk. Sanayi sitemizin güvenliği açısından ateş ölçer cihazı istedik. Onlar da sağ olsun taleplerimizi yerine getirdi. Ateş ölçer cihazı ile sanayiye her girenin ateşini ölçüyoruz. Uygulamadan hem esnaf hem de müşteriler memnun” dedi.
Esnaflar ve sanayi sitesine tamir için gelen vatandaşlar yeni uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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