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Küçük üreticinin yeni gözdesi bu makinalar

07.02.2021 11:47 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de üretilen zamak döküm makineleri küçük üreticilerin gözdesi durumuna geldi.Zamak döküm makineleri Türkiye’de ki iç pazarın yanı sıra yurt dışına da açıldı.

Eskişehir’de üretilen zamak döküm makineleri küçük üreticilerin gözdesi durumuna geldi.
Zamak döküm makineleri Türkiye’de ki iç pazarın yanı sıra yurt dışına da açıldı. Kısa sürede çok sayıda sipariş alınan makine, kendi başına bir çok iş sektörüne hitap ediyor. Maliyetinin düşük olması küçük yatırımcıları da bu makinelere yönlendirdi. Ufak yatırımlarla iş imkanı sağlayan makinelerin yüksek seviyelerde üretim yapması da dikkat çekiyor.

“Birçok sektörde yerli imalata yönelme başladı”
Pandemi dönemindeki iş yoğunluğunu ve makineye olan talep artışını belirten Kayra Döküm Teknolojileri işletme sahibi Emrah Avcı, “Son dönemde ciddi bir talep var. Bunun belli başlı sebepleri var. İthal ürünlerin döviz, pandemi ve gümrük vergilerinin artması sebepleriyle maliyetlerinin yükselmiş olması en büyük etken. Birçok sektörde yerli imalata yönelme başladı. Bundan dolayı makineye ve ürünlere çok ciddi bir talep oluşmaya başladı. Bunun olumlu etkilerini görüyoruz” dedi.

“8 saat kadar çalışmayla yaklaşık 10 bin adet ürün imal edilebiliyor”
Üretimin kolay ve seri olduğunu kaydeden Avcı, “Makinede üretimi yapılan ürünler çok fazla sektöre hitap ediyor. Her ürün grubunda üretim sayıları değişkenlik gösteriyor. Ürünün boyutuna göre kalıptaki sayıları üretim miktarını değiştiriyor. Eldeki örnek ürünün kalıbı 1 saatte hazırlanıyor. Kalıplardaki ürünün hazır olması ise her bir kalıp için ortalama 17-18 saniye kadar oluyor. Yani tek kalıptaki boyuta göre değişkenlik gösteren sayıdaki ürün 17-18 saniye içerisinde hazır olabiliyor. Orta boyuttaki bir anahtarlık üzerinden örnek verirsek eğer günlük 8 saat kadar çalışmayla yaklaşık 10 bin adet ürün imal edilebiliyor” diye konuştu .

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