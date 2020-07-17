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Küçükbaş hayvanlara iç-dış parazit ilaçlaması yapıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 17.07.2020 12:45 | Son Güncelleme

Korkuteli’de küçükbaş hayvan yetiştiricilerine pandemi kapsamında bilinçlendirici eğitimler veren Antalya Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri, 800 küçükbaş hayvana iç-dış parazit ilacı uygulaması yaptı.Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı veteriner hekimler Korkuteli’de Covid-19 nedeniyle hijyen kurallarına yönelik üreticilere eğitim verdi.

Korkuteli’de küçükbaş hayvan yetiştiricilerine pandemi kapsamında bilinçlendirici eğitimler veren Antalya Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri, 800 küçükbaş hayvana iç-dış parazit ilacı uygulaması yaptı.
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı veteriner hekimler Korkuteli’de Covid-19 nedeniyle hijyen kurallarına yönelik üreticilere eğitim verdi. Eğitimde insan ve toplum sağlığı açısından hayvanlara yönelik temizlik ve ilaçlama çalışmalarının daha da önemli hale geldiği anlatıldı.

800 hayvan ilaçlandı
Korkuteli Kargalık Mahallesi’nde hayvan yetiştiriciliği yapan vatandaşların ağıl ve ahırlarını ziyaret eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı veteriner hekimleri, eğitiminin ardından hayvanlara yönelik iç-dış parazit ilaçlaması da yaptı. Korkutelili üreticiler hayvan sağlığı için olduğu kadar insan sağlığı için de büyük önem taşıyan parazit ilaçlaması için Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ve hizmeti ayaklarına kadar gönderen Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür etti. Kargalık Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışmalarda 800 küçükbaş hayvan ilaçlanırken, uygulamalar ve bilinçlendirme çalışmaları önümüzdeki günlerde de devam edecek.

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