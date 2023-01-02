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Küçükçekmce’de polis, kaçmaya çalışan şüpheliyi vurdu

02.01.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de gözaltına alınmamak için polis ekiplerine direnen şahıs, bacağından vurularak yakalandı. Zanlının hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Olay yılbaşı akşamı Küçükçekmece Kanarya mahallesi Şahin caddesi Şakrak Kuşu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre saat 01:50 sıralarında iki grubun sokak üzerinde kavga ettiği ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi.

Polis ekipleri kavgaya karışan şahısları gözaltına almak istediği sırada Fevzi A. isimli bir şahıs polis ekiplerini engellemek istedi. Fezvi A. gözaltına alınırken, yakınları ve oğlu Fırat A., polise saldırarak babasının araca bindirilmesini engellemeye çalıştı. Yaşanan olayların ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Baba Fevzi A. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken oğlu Fırat A. ise kaçarak kayıplara karıştı.

Bir süre sonra Fırat A., annesi ve yakınları karakol önüne gelerek taşkınlık çıkarmaya devam etti. Polis ekipleri Fırat A.’yı yakalamak istediği sırada şahıs tekrar kaçmaya başladı. Şahıs polis tarafından bacağından vurularak yakalandı. İlk müdahalesi olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan şahıs, hastaneye kaldırıldı. Şahsın yapılan incelemesinde hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası olduğu tespit edildi.

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