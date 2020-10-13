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Küçükçekmece Belediyesine ISO 27701 sertifikası

İSTANBUL HABERLERİ  | 13.10.2020 12:29 | Son Güncelleme

ISO 27001 Bilgi Güvenliği belgesine sahip Küçükçekmece Belediyesi, uluslararası bilgi güvenliği yönetim standardı (ISO / IEC 27001) için bir gizlilik uzantısı olan ISO 27701 (Gizlilik Bilgileri Yönetim Sistemi) sertifikasını da bünyesine kazandırdı.Kurumun bilgi güvenliği alanındaki çalışmalarına ara vermeden devam eden Bilgi İşlem Müdürlüğü, kişisel bilgilerin gizliliğinin yönetimi konusunda tüm ilgili taraflara güvence sağlayarak, veri sorumlusu ve veri işleyenler için rehber olan ISO 27701 sertifikasını almaya hak kazandı.Verilerin gizliliği şansa bırakılmıyorKüçükçekmece Belediyesi, yüksek hizmet standartlarıyla Küçükçekmecelilerin beklentilerini ve ihtiyaçlarını güvenilir bir şekilde karşılamaya devam ediyor.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile birlikte giderek daha da önem kazanan veri koruma konusunu ISO 27701 ile koruma altına alan Küçükçekmece Belediyesi, 3 aylık çalışma sonucunda sertifikayı bünyesine kattı.Sertifikayla kişisel olarak tanımlanan bilginin ve verinin gizliliğini yönetmek, sistemin oluşturulması, sürekli olarak iyileştirilmesini sağlamak, standart verilerin yönetilmesi, işlenmesi ile özel hayatın, mahremiyetin korunmasına ilişkin, risklerin azaltılması kontrollerin sağlamasını amaçlanıyor.

Küçükçekmece Belediyesine ISO 27701 sertifikası

ISO 27001 Bilgi Güvenliği belgesine sahip Küçükçekmece Belediyesi, uluslararası bilgi güvenliği yönetim standardı (ISO / IEC 27001) için bir gizlilik uzantısı olan ISO 27701 (Gizlilik Bilgileri Yönetim Sistemi) sertifikasını da bünyesine kazandırdı.
Kurumun bilgi güvenliği alanındaki çalışmalarına ara vermeden devam eden Bilgi İşlem Müdürlüğü, kişisel bilgilerin gizliliğinin yönetimi konusunda tüm ilgili taraflara güvence sağlayarak, veri sorumlusu ve veri işleyenler için rehber olan ISO 27701 sertifikasını almaya hak kazandı.

Verilerin gizliliği şansa bırakılmıyor
Küçükçekmece Belediyesi, yüksek hizmet standartlarıyla Küçükçekmecelilerin beklentilerini ve ihtiyaçlarını güvenilir bir şekilde karşılamaya devam ediyor.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile birlikte giderek daha da önem kazanan veri koruma konusunu ISO 27701 ile koruma altına alan Küçükçekmece Belediyesi, 3 aylık çalışma sonucunda sertifikayı bünyesine kattı.
Sertifikayla kişisel olarak tanımlanan bilginin ve verinin gizliliğini yönetmek, sistemin oluşturulması, sürekli olarak iyileştirilmesini sağlamak, standart verilerin yönetilmesi, işlenmesi ile özel hayatın, mahremiyetin korunmasına ilişkin, risklerin azaltılması kontrollerin sağlamasını amaçlanıyor.

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