Küçükçekmece'deki cinsel istismar davasında Mohammad Vasıf'a 29 yıl hapis cezası

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mohammad Vasıf ile avukatı hazır bulundu.Mağdurun ailesinin yanı sıra, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve İstanbul Barosu avukatları da duruşmaya katıldı. Duruşma savcısı eylemin niteliği, toplumsal ahlak kuralları gözetildiğinde duruşmanın gizli yapılmasını talep etti. Mahkeme heyeti de duruşmanın kapalı olarak yapılmasına karar verdi. Tercüman eşliğinde savunması sorulan Mohammad Vasıf "Ben kendimi savunmak istemiyorum. Susma hakkımı kullanmak istiyorum. Benim kullandığım herhangi bir ilaç veya ruhsal psikolojik bir sıkıntım yoktur" dedi.

AVUKATLAR SANIĞIN EN YÜKSEK HADDEN CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ



Mağdurun annesi ve babası sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi. Müştekilerin avukatı Eren Keskin de "Çocuğun kesin raporunun alınması demek çocuğun aynı travmalara maruz kalması anlamına geleceğinden yeniden rapor alınmasını talep etmiyoruz. Mevcut raporlar yeterlidir. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilsin" ifadelerini kullandı. Söz alan diğer müşteki avukatları da suçun sanık tarafından işlendiğini belirterek, "Sanığın atılı suçlarla ilgili üst hadden cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.