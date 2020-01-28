YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Küçükçekmece'de bıçaklı kavga: 3 yaralı

Küçükçekmece'de bıçaklı kavga: 3 yaralı

İSTANBUL HABERLERİ  | 28.01.2020 03:49 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de bıçaklı kavga: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de iki yabancı grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kanarya Mahallesi Penguen Sokakta iki yabancı grup arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin konuyla ilgili araştırması sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
6 ülkeden çevreci öğrenciler Başakşehir’i ziyaret etti6 ülkeden çevreci öğrenciler Başakşehir’i ziyaret etti
EYSAM Eyüpsultan tarihine ışık tutuyorEYSAM Eyüpsultan tarihine ışık tutuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3 Yaralı bıçaklı kavga Küçükçekmece

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul Namaz Vakitleri 28 Ocak Salı

İmsak
06:44
Sabah
08:12
Öğle
13:22
İkindi
15:57
Akşam
18:22
Yatsı
19:44

İstanbul Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Gümüş Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Tuğba Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.