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Küçükçekmece’de bilim ve kültür gezileri başladı

21.07.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmeceli çocuklar, düzenlenen Bilim ve Kültür Gezileri ile İstanbul’u yeniden keşfediyor.

Küçükçekmece’de bilim ve kültür gezileri başladı

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen bilim ve kültür gezileri kapsamında 7-13 yaş arası öğrenciler; Harbiye Müzesi, Miniatürk, İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi, Gazhane Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Topkapı Sarayı, Robot Müzesi, Rahmi Koç Müzesi ve Yerebatan Sarnıcı gibi İstanbul’un tarihi ve sembolik mekânlarını gezerek keyifli vakit geçiriyor.

1500 ÖĞRENCİYE ULAŞILMASI HEDEFLENİYOR

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen bilim ve kültür gezileri ile öğrenciler sosyalleşerek kaliteli bir yaz tatili geçiriyor. Ağustos ayının sonuna kadar devam edecek gezilerle 1500 öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

"ÇOK HEYECANLI VE EŞSİZ BİR DENEYİMDİ"

Robot müzesi gezisine katılan Hüseyin Ali Şahintekin ‘’Robot müzesinde filmlerde oynamış olan robotlarla karşılaştık. Daha önce hiç robot müzesine gitmemiştim. Robotları canlı canlı görmek çok heyecanlı ve eşsiz bir deneyimdi, ailemle birlikte tekrar geleceğim. Bize bu imkanı sağladığı için Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’ye çok teşekkür ederim’’ dedi. Halkalı Bilgievi öğrencilerinden Suden Ebru Akgül ise "Gezi çok eğlenceliydi, daha önce hiç görmediğim yerleri gördüm, çok mutluyum. İlk defa bir geziye katıldım, diğer gezilere de katılmayı düşünüyorum’’ dedi. Bilim ve kültür gezilerine katılmak isteyenler kayıtlarını, ikametlerine en yakın Bilgievlerinden ve Çocuk Üniversitesi’nde gerçekleştirebilirler.

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