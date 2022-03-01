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Küçükçekmece'de bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı

01.03.2022 02:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece'de bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de bir kuaför dükkanına yapılan silahlı saldırıda 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi üzerinde bulunan erkek kuaförünün önüne gelen kimliği belirsiz kişiler, iş yerine ateş açarak kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda kurşunların isabet ettiği 7 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 7 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Başından vurulan 19 yaşındaki S.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de cadde üzerinde ve berber dükkanında inceleme yaptı.

Toplanan deliller incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Ekipler, olayı gerçekleştirerek kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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İstanbul Küçükçekmece silahlı saldırı

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