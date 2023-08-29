YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Küçükçekmece’de E-5 yan yolu kapatıp halay çekenlere ceza yağdı

Küçükçekmece’de E-5 yan yolu kapatıp halay çekenlere ceza yağdı

29.08.2023 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de D-100 yan yolu kapatıp davul zurna eşliğinde halay çeken magandalara 18 bin 277 lira cezai işlem uygulandı.

Geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece’de D-100 Kara Yolu Beşyol Mevkii’nde trafiği durduran düğün magandaları, dakikalarca davul zurna eşliğinde halay çekmişti. Görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araç sürücüleri E.E., H.K., Ö.N., D.G. ve G.A.K. isimli şahısları gözaltına aldı.

SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI

Sürücülere, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun; 30/1-B (Cam filmi) maddesinden 951’er TL, 52/1-D (Diğer araçlarla aralarında açıklık bırakmamak) maddesinden 436’şar TL, 60/1-A (Duraklamanın trafik işareti ile yasak olduğu belirtilen yerde duraklamak) maddesinden 436’şar TL, 56/1D (Hız sınırı altında sürmek) maddesinden 436’şar TL, 73/A (Saygısızca araç kullanmak) maddesinden 436’şar TL, 68/1-C (yayaların trafiği engelleyecek davranışta bulunması) maddesinden 436’şar TL; ayrıca, D.G. isimli şahsa 34/A (muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak) maddesinden 951 TL, H.K isimli şahsa 23/3-C-1 (Farklı okunması veya okunamaması şeklinde plakada değişiklik yapmak) maddesinden bin 671 TL olmak üzere tüm şahıslara toplamda 18 bin 277 TL cezai işlem uygulandı. Öte yandan E.E., H.K., G.A.K. ve D.G. isimli şahıslara TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Araçta bulunan 155 bin Euro komşu gümrüğüne takıldıAraçta bulunan 155 bin Euro komşu gümrüğüne takıldı
Çankırı'da çıkan yangında 300 dekar tarım arazisi zarar gördüÇankırı'da çıkan yangında 300 dekar tarım arazisi zarar gördü
Evinde yakaladığı adamı öldürmüştü, tutuklandıEvinde yakaladığı adamı öldürmüştü, tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece

İstanbul Namaz Vakitleri 29 Ağustos Salı

İmsak
04:49
Sabah
06:20
Öğle
13:10
İkindi
16:52
Akşam
19:50
Yatsı
21:16

İstanbul Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Salı

Nurhan eczanesi
Kucukcekmece
Enes eczanesi
Sultanbeyli
Kozapark eczanesi
Esenyurt
Çinar eczanesi
Kartal
Sema uysal eczanesi
Sisli
Lidya eczanesi
Esenyurt
Yeni venüs eczanesi
Sancaktepe
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ev sahibini öldürdü! Kiracılardan paraları alarak kayıplara karıştı

Ev sahibini öldürdü! Kiracılardan paraları alarak kayıplara karıştı

Alışveriş listenizi yarı fiyatına tamamlayın! Modadan elektroniğe ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Alışveriş listenizi yarı fiyatına tamamlayın! Modadan elektroniğe ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Ölüp yeniden dirildi! “7 dakika boyunca ölüydüm” dedi ve...

Ölüp yeniden dirildi! “7 dakika boyunca ölüydüm” dedi ve...

7 erkek 19 yaşındaki kıza tecavüz ederek o anları kaydetti

7 erkek 19 yaşındaki kıza tecavüz ederek o anları kaydetti

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikte 415 TL indirim

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikte 415 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.