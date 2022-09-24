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Küçükçekmece'de iş yerinden hırsızlık iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

24.09.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Küçükçekmece'de hırsızlık zanlısı 5 kişi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Yarımburgaz Mahallesi 1. Cumhuriyet Caddesi'nde F.D'ye ait iş yerinden hırsızlık gerçekleştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Müştekinin 250 bin lira, 18 bin dolar, çek koçanları, 4 araç anahtarının bulunduğu kasa ve 2 bilgisayarının çalındığını beyan etmesinin ardından, ekipler güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Çalışmalar sonucu tespit edilen şüpheliler Ali A. (23), İdris Ç. (23), Serhat S. (21), Rahmi A. (22) ve Recep A. (22) Küçükçekmece ve Şişli'de düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.

Şüphelilerin iş yerine girerek hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Küçükçekmece güvenlik kamerası hırsızlık

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