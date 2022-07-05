YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Küçükçekmece'de kontrolden çıkan aracın benzinliğe girmesi kameraya yansıdı

Küçükçekmece'de kontrolden çıkan aracın benzinliğe girmesi kameraya yansıdı

05.07.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece'de kontrolden çıkan aracın benzinliğe girmesi kameraya yansıdı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Küçükçekmece'de, hafif ticari aracın kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonuna girdiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 30 Haziran'da Sefaköy'de sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 EF 9582 plakalı hafif ticari araç kavşakta kontrolden çıkarak refüjü aşıp akaryakıt istasyonuna girdi.

Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle akaryakıt istasyonunda bir süre durdurulan işlemler aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Bu arada, aracın istasyona girdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hızla istasyona giren aracın bir pompanın koruma demirlerine çarparak durması, istasyon çalışanlarının da kaçarak kendilerini kurtarması yer aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Dans Hep Var” performansları sezon boyunca sürecek"Dans Hep Var” performansları sezon boyunca sürecek
GÜNCELLEME - Adana'da tüfekle vurulan kişi hastanede hayatını kaybettiGÜNCELLEME - Adana'da tüfekle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında bir kişi silahla yaralandıŞanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında bir kişi silahla yaralandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Küçükçekmece

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Temmuz Salı

İmsak
03:32
Sabah
05:31
Öğle
13:14
İkindi
17:13
Akşam
20:47
Yatsı
22:36

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Salı

Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
İnan Eczanesi
Arnavutkoy
Eczane Avlu 34
Arnavutkoy
Botanik Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Şeytanın aklına gelmez! Kadınları filme almak için...

Şeytanın aklına gelmez! Kadınları filme almak için...

Patatesle neler yapabileceğinizi bilmiyorsunuz: Sıra dışı yöntem

Patatesle neler yapabileceğinizi bilmiyorsunuz: Sıra dışı yöntem

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Patlama sesi korkuttu! Delik uçakla tam 14 saat boyunca...

Patlama sesi korkuttu! Delik uçakla tam 14 saat boyunca...

Dehşet anlarını anlattı! Hayatta kalsın diye oğlunu çöpe attı

Dehşet anlarını anlattı! Hayatta kalsın diye oğlunu çöpe attı

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.