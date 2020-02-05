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  4. Küçükçekmece’de ‘Mavi Düş Kitap Kulübü’ buluşmaları başlıyor

Küçükçekmece’de ‘Mavi Düş Kitap Kulübü’ buluşmaları başlıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.02.2020 14:20 | Son Güncelleme

Küçükçekmece Belediyesi, ‘Mavi Düş Kitap Kulübü’ buluşmaları 8 Şubat’ta başlıyor.

Küçükçekmece’de ‘Mavi Düş Kitap Kulübü’ buluşmaları başlıyor

Küçükçekmece Belediyesi, ‘Mavi Düş Kitap Kulübü’ buluşmaları 8 Şubat’ta başlıyor. Katılımın ücretsiz gerçekleştirileceği kitap kulübü, her ayın ilk cumartesi günü edebiyat tutkunlarını Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde bir araya getirecek.
Okumayı seven yetişkinlerin farklı fikirler ışığında buluşmalarını amaçlayan Mavi Düş Kitap Kulübü, bir moderatör eşliğinde, 15’er kişilik gruplarla düzenlenecek. Kitapseverleri kitap kulübüne davet eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Toplumun dönüşebilmesi için okuma oranının artması gerektiğine inanıyorum. Kitap sevgisini, okuma alışkanlığını ve nitelikli okur sayısını artırmaya yönelik olarak ‘Mavi Düş Kitap Kulübü’nü hayata geçiriyoruz. Uygar bir toplum ve aydınlık bir gelecek için daha fazla kitap okumalı ve daha fazla düşünce üretmeliyiz. Bu kapsamda çok yakında Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde 7 bin kitaplık bir kütüphaneyi de hizmete açacağız” diye konuştu.

8 Şubat’ta başlıyor
‘Mavi Düş Kitap Kulübü’ her ayın ilk cumartesi günü saat 19.00’da, Cennet Kültür ve Sanat Merkezinde toplanacak. Kulüpte, her ay bir önceki oturum öncesi belirlenecek bir kitabın okunmasının ardından kitapseverler, çay ve kahvelerini yudumlayarak kitap hakkında eleştiri, yorum ve değerlendirmelerde bulunacak.

Küçükçekmece’de ‘Mavi Düş Kitap Kulübü’ buluşmaları başlıyor

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