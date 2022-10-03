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Küçükçekmece'de motosiklet tamircisinde çıkan yangın söndürüldü

03.10.2022 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece'de motosiklet tamircisinde çıkan yangın söndürüldü

Küçükçekmece'de motosiklet tamircisinde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de bir motosiklet tamircisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sultan Murat Mahallesi Emsal Sokak'taki motosiklet tamircisinde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Küçükçekmece'de motosiklet tamircisinde çıkan yangın söndürüldü

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