YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 4 yaralı

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 4 yaralı

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.08.2020 02:23 | Son Güncelleme

Saldırının Esenyurt’ta Suriyeli iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgayla bağlantılı olduğu öğrenildi

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece’deki silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kanarya Mahallesi Pelikan Sokak’taki 4 kişi, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, saldırının Esenyurt’ta aynı gece Suriyeli iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgayla bağlantılı olduğu öğrenildi.

Saldırganların yakalanması için inceleme başlatılırken, yaralıların tedavileri sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu nasıl düğün eğlencesi! Konvoy yapıp... Bu nasıl düğün eğlencesi! Konvoy yapıp...
Zorlu Center’da otopark ödemeleri Mastercard teknolojisi ile mobile taşındıZorlu Center’da otopark ödemeleri Mastercard teknolojisi ile mobile taşındı

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:36
Sabah
06:11
Öğle
13:13
İkindi
17:00
Akşam
20:05
Yatsı
21:33

İstanbul Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Aslı Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Beylikdüzü’nde kurban pazarına maskesiz girmek yasak

Beylikdüzü’nde kurban pazarına maskesiz girmek yasak

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.