YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Küçükçekmece'deki silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin operasyon

Küçükçekmece'deki silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin operasyon

04.09.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kavganın ardından sosyal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yapan şüpheliye yönelik operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi

Küçükçekmece'deki silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul Küçükçekmece'de site yöneticileri ile kafe işletmecileri arasında geçen ay çıkan, 13 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin sosyal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yapan şüpheliye yönelik operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Halkalı Merkez Mahallesi'nde bir sitenin yöneticileri ile kafe sahipleri arasında 18 Ağustos'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı ve bıçaklı kavganın şüphelilerden S.T'nin (27), sosyal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı yönünde bilgi edindi.

Ekipler, ilçedeki 4 farklı adrese 1 Eylül'de düzenledikleri operasyonda, 4 av tüfeği, 1 pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 18 bıçak, havalı tüfek, çelik yelek, kütüklük, 2 tabanca aparatı, bin 575 adet 9.19 milimetre fişek, bin 747 adet 7.62 milimetre fişek, 190 boş kovan, 416 kartuş, 10 şarjör ve el telsizi ele geçirdi.

Tehdit içerikli paylaşımları yaptığı belirlenen ve S.T. ile yanındaki E.T. (41) gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerden S.T'nin hakkında "Kasten öldürme" suçundan yakalama kararı olduğu belirlendi.

Şüphelilerden E.T, "ruhsatsız silah, bıçak ve mermi bulundurma" suçunu düzenleyen 6136 sayılı kanuna muhalefetten, sevk edildiği hakimlikçe serbest bırakılırken, S.T. ise tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdüGaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece kavga operasyon

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Eylül Pazar

İmsak
04:57
Sabah
06:26
Öğle
13:08
İkindi
16:47
Akşam
19:40
Yatsı
21:04
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Güzellik kraliçesinin trajik ölümü! Paraşütü açılmayınca...

Güzellik kraliçesinin trajik ölümü! Paraşütü açılmayınca...

Kıskanılası saçların formülü ortaya çıktı

Kıskanılası saçların formülü ortaya çıktı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.