YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Küçükçekmece'deki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Küçükçekmece'deki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

26.05.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'deki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

İstasyon Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda sağ şeritte ilerleyen plakası belirlenemeyen otomobil, hızla şerit değiştirdiği sırada en sol şeritteki Oktay Kara'nın kullandığı 65 ABS 457 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Kara'nın aracı da önündeki 34 EHR 208 plakalı otomobile çarparak savruldu.

Savrulan araç kaldırıma vurup takla attı ve kayarak refüjdeki trafik lambasına çarptı.

Kazada, Kara ile yanındaki 2 kişi otomobilde sıkışarak yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre durma noktasına gelen trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eyüpsultan’da üst geçide çarpan kamyonun dorsesi ayrıldıEyüpsultan’da üst geçide çarpan kamyonun dorsesi ayrıldı
Edirne'de çeltik ekimi başladıEdirne'de çeltik ekimi başladı
Bandırma’ya Büyükşehir Hizmet Binası hizmete girdiBandırma’ya Büyükşehir Hizmet Binası hizmete girdi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Küçükçekmece

İstanbul Namaz Vakitleri 26 Mayıs Cuma

İmsak
03:38
Sabah
05:31
Öğle
13:06
İkindi
17:04
Akşam
20:31
Yatsı
22:15

İstanbul Nöbetçi Eczaneler26 Mayıs Cuma

Baran eczanesi
Fatih
Can buket eczanesi
Atasehir
Nimet eczanesi
Sariyer
Verese göztepe merkez eczanesi
Kadikoy
Azra eczanesi
Atasehir
Aslihan eczanesi
Beylikduzu
Dilem eczanesi
Buyukcekmece
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Sadece cinsel ilişki değil..." diyerek boşanma itirafında bulundu

"Sadece cinsel ilişki değil..." diyerek boşanma itirafında bulundu

15 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ifşa edildi! Meğerse tek değilmiş...

15 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ifşa edildi! Meğerse tek değilmiş...

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Tuvalete düşürdü! 13 yıl sonra karşısında görünce...

Tuvalete düşürdü! 13 yıl sonra karşısında görünce...

Ünlü oyuncunun cansız bedeni yerin altındaki sandıktan çıktı

Ünlü oyuncunun cansız bedeni yerin altındaki sandıktan çıktı

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.