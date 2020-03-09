Küçükçekmeceli kadınlar 8 Mart’ı sanat ve sporla kutladı

Küçükçekmece Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel sergiden, konsere; atölye çalışmasından, kadın futbol maçına birbirinden anlamlı bir dizi etkinlik düzenledi.

Kadınlar Günü özel konserinde sanatçı Aynur Doğan, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahne aldı. Sanatçı, en sevilen türkülerini Küçükçekmeceli kadınlar için söyledi. Aynur Doğan’ın seslendirdiği Kürtçe ve Türkçe türkülere kadınlar, halaylarla eşlik etti.

‘Emek ve Kadına Dair’ 10 Nisan’a dek izlenebilecek

Öte yandan, Şair, Yazar ve Ressam Muzaffer Oruçoğlu’nun dünya emek mücadelesinde öne çıkan kadın temalarının da içinde yer aldığı ‘Emek ve Kadına Dair’ başlıklı resim sergisi, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlere kapılarını araladı. Sergi açılışını sanatçının kardeşi Ahmet Oruçoğlu, Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç ve sanatseverler birlikte gerçekleştirdi.

Muzaffer Oruçoğlu’nun yeğeni Asuman Oruçoğlu dayısının kadınlara farklı bir bakış açısı geliştirdiğini ifade ederek, “Sıradışı, aşırı mütevazı ve geçmişte yaşayan biridir dayım. Kadınları hiçbir düzene sığdırmaz o. Bir kadın olarak onunla sohbet ettiğinizde, özgürlüğün ne kadar önemli olduğunu ifade eder. Burada da 80’i aşkın tabloda kadın dünyasını konu alıyor” dedi. Aralarında “Maria Suphi ve Derya Kuşları”, “Fosforlu Cevriye” ve “Likovris Yeniden Çarmıha Geriliş - İsa” resimlerinin de bulunduğu sergi, 10 Nisan’a dek CKSM’de görülebilecek.