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KUDAKA'dan Erzurum'da termal turizme 2 milyon 196 bin lira destek

18.11.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) "2022 Yılı Sektörel Yenilikçilik ve İstihdam Finansman Desteği Programı" kapsamında termal turizm alanında yatırım yapacak firmaya 2 milyon 196 bin lira destek sağlandı.

KUDAKA'dan yapılan açıklamaya göre, kurumun hizmet binasında gerçekleştirilen imza törenine, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, destek almaya hak kazanan firma yöneticisi Nevzat Utkan Ilıcalı ve ajans yetkilileri katıldı.

Turizm sektöründe yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi ve işletmelerin hizmet kalitesinin yükseltilmesinin amaçlandığı proje için 2 milyon 196 bin lira destek sağlanacak.

Destekle, termal turizm açısından önemli bir yere sahip olan Aziziye ilçesinde konaklama imkanları ve yatak kapasitesinin artırılmasına katkıda bulunulması hedefleniyor.

17 gence iş imkanı sunulacak proje kapsamında 40 bungalov evden oluşan "bungalov köy" kurulacak.

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