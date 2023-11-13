KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ KONUSU VE OYUNCULARI: TRT 1'in yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bugün (13 Kasım 2023 Pazartesi) görücüye çıkıyor. Dizinin fragmanında Kudüs'ün fethinin ve ardından İslam aleminin yeniden yükselişinin vurgulandı. Uğur Güneş'in Selahaddin Eyyubi’yi canlandırdığı dizi TRT 1'de saat 20.00'de ekrana gelecek. İşte, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin konusu ve oyuncuları...
Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi dizisi, 1169 ile 1193 yılları arasında Suriye ve Mısır Sultanlığı yapan ve Eyyubiler devletini kuran Büyük Kumandan Selahattin Eyyubi'yi anlatıyor.
Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi dizisinin oyuncu kadrosu şu şekilde:
Uğur Güneş,
Dilin Döğer,
Mehmet Ali Nuroğlu,
Kaan Çakır,
Erdinç Gülener,
Tuvana Türkay,
Ekin Türkmen,
Gökçe Akyıldız,
Sezgin Erdemir,
Ece Özdikici,
Seda Yıldız.