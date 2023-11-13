Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin yıldızı Uğur Güneş kimdir, nereli ve kaç yaşında? Uğur Güneş'in oynadığı diziler

Uğur Güneş, izleyicileri 10. yüzyıla götürecek olan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde başrolde yer alıyor. 1169 ile 1193 yılları arasında Suriye ve Mısır Sultanlığı yapan ve Eyyubiler devletini kuran Büyük Kumandan Selahattin Eyyubi'nin hikayesini anlatan dizi için geri sayım sürüyor. İşte TRT 1'in yeni dizisi Selahaddin Eyyubi'nin yıldızı Uğur Güneş hakkında merak edilenler...

UĞUR GÜNEŞ KİMDİR?

Uğur Güneş 10 Kasım 1987 yılında Ankara’da dünyaya geldi.

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro/ Oyunculuk Bölümü’nde eğitimini sürdürürken 2011 yılında ‘Yeniden Başla’ isimli dizide oynadı.

Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul’a geldi ve ‘Benim İçin Üzülme’ dizisinde Şiyar karakterine hayat verdi. 2013’te yönetmenliğini Çağan Irmak’ın üstlendiği ‘Tamam mıyız?’ filminde yer alan Uğur Güneş, aynı yıl ‘Şeytan-ı Racim’ filminde Emrah karakteri ile başrol oynadı. 2014 yılında yayınlanan ‘Urfalıyım Ezelden’ dizisi ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu; 2015 yılında ‘Seddülbahar 32. Saat’ dizisinde yer aldı. 2015 – 2016 yılında yayınlanan ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinde Tuğtekin karakterini canlandırdı. 2017 yılında ‘İsimsizler’ dizisinde canlandırdığı Kaymakam Fatih karakteri ile başrolü üstlendi. Son olarak başrolünde yer aldığı ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinde Yılmaz Akkaya karakterine hayat verdi.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ'NİN YILDIZI UĞUR GÜNEŞ'İN OYNADIĞI DİZİLER

Kanunsuz Topraklar: 2021

Bir Zamanlar Çukurova: 2018-2020

İsimsizler: 2017

Seddülbahir 32 Saat: 2016

Diriliş: Ertuğrul: 2015 - 2016

Urfalıyam Ezelden: 2014

Düşler Ve Umutlar: 2014

Benim İçin Üzülme: 2013

Yeniden Başla: 2011





