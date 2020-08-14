Kula MHP’de kongre tarihi belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, yönetim kurulu ile gerçekleştirdiği toplantıda basın açıklaması yaptı. Açıklamasında kongre tarihinin 6 Eylül Pazar günü olarak belirlendiğini ifade eden Başkan Baytok, kongrede yeniden aday olduğunu açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Teşkilatı’nda kongre hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Önümüzdeki ay kongre yapmaya hazırlanan Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanlığı’nda, 13. Olağan Kongre’nin tarihi belli oldu. Yönetim kurulu ile gerçekleştirdiği toplantıda kongre tarihinin 06 Eylül 2020 Pazar günü olarak kararlaştırıldığını açıklayan Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, kongrede başkanlık görevine yeniden aday olduğunu açıkladı. Başkan Baytok, “Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanlığı’mızın 13.Olağan kongresini, 06 Eylül 2020 Pazar günü yapmak üzere yönetim kurulumuz ile birlikte karar aldık. Kongremiz, ilçemize, Manisa’mıza ve Türkiye’mize hayırlar getirmesini rabbimden niyaz ediyorum. Tüm ülküdaşlarımı, dava arkadaşlarımı ve Kula halkımızı kongremize davet ediyorum. Hepiniz, kongremize buyurun gelin. Kongremizin bir toy havasında geçmesini diliyor, ‘İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak’ diyorum.” dedi.

6 Eylül yapılacak olan kongrede başkanlık görevine yeniden aday olacağını da açıklayan Başkan Baytok, yeni dönem yönetim kurulu listesinde değişiklik yapacaklarını ve yeni listeyi kongre günü açıklayacaklarını söyledi. Bu görevi layıkıyla yerine getirmenin gurur verdiğini vurgulayan Başkan Baytok, “6 Eylül’de yapacak olduğumuz ilçe kongremizde, yönetim kurulu arkadaşlarımız ile almış olduğumuz karar ile başkanlığa tekrar adayım. Bugüne kadar gururlar yürüttüğüm başkanlık görevini, kongremizden sonra da aynı gurur ve heyecanla yerine getireceğimiz sözünü veriyorum. Yeni dönem için yönetim kurulunda bırakmak isteyen bazı arkadaşlarımız oldu ve işleri dolayısıyla katılamayacak arkadaşlarımızın olduğu için, yeni dönem listemizde bir dizi değişiklik yapacağız. Yeni yönetim kurulu listemizi de nasip olursa kongre günü açıklayacağız. Yönetim kurulumuzda bugüne kadar birlik ve beraberlik içerisinde görev yaptığımız ve ayrılacak olan arkadaşlarımız olacak. Onlara da bugüne kadar beni yalnız bırakmayıp her daim yanımda oldukları için, partimizi ve davamızı yalnız bırakmayıp her daim bizlere destek oldukları için hepsine teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlarımdan Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.

