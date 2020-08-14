YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Kula MHP’de kongre tarihi belli oldu

Kula MHP’de kongre tarihi belli oldu

MANİSA HABERLERİ  | 14.08.2020 08:50 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, yönetim kurulu ile gerçekleştirdiği toplantıda basın açıklaması yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, yönetim kurulu ile gerçekleştirdiği toplantıda basın açıklaması yaptı. Açıklamasında kongre tarihinin 6 Eylül Pazar günü olarak belirlendiğini ifade eden Başkan Baytok, kongrede yeniden aday olduğunu açıkladı.
Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Teşkilatı’nda kongre hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Önümüzdeki ay kongre yapmaya hazırlanan Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanlığı’nda, 13. Olağan Kongre’nin tarihi belli oldu. Yönetim kurulu ile gerçekleştirdiği toplantıda kongre tarihinin 06 Eylül 2020 Pazar günü olarak kararlaştırıldığını açıklayan Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, kongrede başkanlık görevine yeniden aday olduğunu açıkladı. Başkan Baytok, “Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanlığı’mızın 13.Olağan kongresini, 06 Eylül 2020 Pazar günü yapmak üzere yönetim kurulumuz ile birlikte karar aldık. Kongremiz, ilçemize, Manisa’mıza ve Türkiye’mize hayırlar getirmesini rabbimden niyaz ediyorum. Tüm ülküdaşlarımı, dava arkadaşlarımı ve Kula halkımızı kongremize davet ediyorum. Hepiniz, kongremize buyurun gelin. Kongremizin bir toy havasında geçmesini diliyor, ‘İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak’ diyorum.” dedi.
6 Eylül yapılacak olan kongrede başkanlık görevine yeniden aday olacağını da açıklayan Başkan Baytok, yeni dönem yönetim kurulu listesinde değişiklik yapacaklarını ve yeni listeyi kongre günü açıklayacaklarını söyledi. Bu görevi layıkıyla yerine getirmenin gurur verdiğini vurgulayan Başkan Baytok, “6 Eylül’de yapacak olduğumuz ilçe kongremizde, yönetim kurulu arkadaşlarımız ile almış olduğumuz karar ile başkanlığa tekrar adayım. Bugüne kadar gururlar yürüttüğüm başkanlık görevini, kongremizden sonra da aynı gurur ve heyecanla yerine getireceğimiz sözünü veriyorum. Yeni dönem için yönetim kurulunda bırakmak isteyen bazı arkadaşlarımız oldu ve işleri dolayısıyla katılamayacak arkadaşlarımızın olduğu için, yeni dönem listemizde bir dizi değişiklik yapacağız. Yeni yönetim kurulu listemizi de nasip olursa kongre günü açıklayacağız. Yönetim kurulumuzda bugüne kadar birlik ve beraberlik içerisinde görev yaptığımız ve ayrılacak olan arkadaşlarımız olacak. Onlara da bugüne kadar beni yalnız bırakmayıp her daim yanımda oldukları için, partimizi ve davamızı yalnız bırakmayıp her daim bizlere destek oldukları için hepsine teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlarımdan Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı? Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Gürsu’da kaçakla mücadele kararlılıkla sürüyor

Gürsu’da kaçakla mücadele kararlılıkla sürüyor

Giresunspor resmi ürünler artık Fiskobirlik mağazalarında satılabilecek

Giresunspor resmi ürünler artık Fiskobirlik mağazalarında satılabilecek

BtcTurk Yeni Malatyaspor iki futbolcuyu renklerine bağladı

BtcTurk Yeni Malatyaspor iki futbolcuyu renklerine bağladı

İznik'te düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın turizme katkı yapması hedefleniyor

İznik'te düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın turizme katkı yapması hedefleniyor

Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Manisa Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cuma

İmsak
04:44
Sabah
06:17
Öğle
13:20
İkindi
17:07
Akşam
20:13
Yatsı
21:39

Manisa Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cuma

Merkez Eczanesi
Merkez
Nursen Eczanesi
Merkez
Sevim Eczanesi
Merkez
Demirkaya Eczanesi
Turgutlu
Yeni Yaşam Eczanesi
Turgutlu
Ahsen Eczanesi
Akhisar
Kaptan Oğlu Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Manisalı muhtardan örnek davranış

Manisalı muhtardan örnek davranış

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Turgutluspor finalde

Turgutluspor finalde

Adnan Menderes Caddesinde sona gelindi

Adnan Menderes Caddesinde sona gelindi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.