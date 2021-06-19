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Kulaçlar sağlık çalışanları için Karadeniz'de atıldı

19.06.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Türkiye arasındaki 320 kilometrelik parkurda 12 sporcu, 6 gün boyunca kulaç atarak Giresun'a ulaştı

GİRESUN (AA) - Rusya'nın Soçi kenti ile Giresun arasında gerçekleştirilen Rusya-Türkiye Uluslararası Karadeniz 320 kilometre Açık Deniz Yüzme Maratonu, sporcuların Giresun'a ulaşmasıyla tamamlandı.

Maraton, eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, dünya master yüzme şampiyonu Ahmet Nakkaş ve dünya soğuk su şampiyonu Hamza Bakırcıoğlu'nun da yer aldığı açık su tecrübesi olan Türk-Rus toplam 12 sporcunun bulunduğu bayrak takımı tarafından yüzüldü.

Soçi açıklarından başlayan maraton, 6 gün 1 saat 30 dakika sürdü. 12 sporcunun da aralarında olduğu 26 kişilik kafileye bu süre zarfından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri eşlik etti.

Marmara Üniversitesi ve Giresun Üniversitesi de sporculara stres, yorgunluk testi, kas ve yağ oranlarının ölçümleri gibi tıbbi anlamda destek verdi.

Maratonun Giresun bölümünde sporcuları Gemilerçekeği Mahallesi'ndeki Botanik Parkt'ta Vali Yardımcısı Metin Maytalman, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut çiçeklerle karşıladı.

Başkan Şenlikoğlu, programda yaptığı konuşmada, kendileri için anlamlı ve güzel bir etkinlik olduğunu söyledi.

Etkinlik için Giresun'un tercih edilmesi dolayısıyla emeği geçenlere teşekkür eden Şenlikoğlu, "Giresun, Karadeniz'in yaşanılabilir tek adasına sahip olması dolayısıyla herhalde tercihlerde ayrıcalığı hak etmiştir diye düşünüyorum. Bu pandemi sürecinde böyle bir organizasyonun Soçi ile Giresun arasında yapılmış olması bizi ayrıca onurlandırdı." diye konuştu.

Şenlikoğlu, maratonun sağlık çalışanlarına adanmış olmasından dolayı yüzücülere teşekkür etti.

Giresun'un kadim bir spor geçmişinin olduğunu aktaran Şenlikoğlu, bu tür organizasyonlar ile Giresun'un daha tanıtılabilir hale geleceği düşüncesinde olduklarını kaydetti.

- Tüzmen: "Karadeniz'in, Türk'ün bayrağına bakıp nasıl çırpındığını gördük"

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ise basın mensuplarına, çok zorlu bir maratonu başarıyla tamamladıklarını belirterek, 320 kilometrelik maratonun spor tarihinde dünyada ilk olduğunu dile getirdi.

Maratonda çok zorlu anlar da yaşadıklarını aktaran Tüzmen, "Karadeniz'in, Türk'ün bayrağına bakıp nasıl çırpındığını gördük, 2 metrelik dalgalarla boğuşarak buralara geldik. Güzeldi, yıldızlar, ay ve güneşin doğuşu, hepsini yaşama imkanımız oldu. Yunusları yüzerken izleme fırsatımız oldu, bunların hepsi bence unutulmayacak değerler." diye konuştu.

Tüzmen, maratonun gece gündüz insanların sağlığı için çalışan dünyadaki tüm sağlık çalışanları için düzenlendiğini belirterek, "Dünyadaki tüm sağlık çalışanlarına buradan sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderiyoruz, onlar olmasa biz bunları gerçekleştiremezdik." ifadelerini kullandı.

- Rus sporcu Vetrov: "Doktor olan eşim için de bu maratonda kulaç attım"

Rus sporculardan Anton Vetrov, eşinin de doktor olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ben doktor bir aileden geliyorum, o yüzden bu maratonun benim için özel bir anlamı var. Kovid-19'un ve pandemi şartlarının onlar için ne kadar ağır olduğunu çok iyi biliyorum. O yüzden sadece dünya genelindeki sağlıkçılar için değil, aynı zamanda doktor olan eşim için de bu maratonda kulaç attım."

Bir diğer Rus sporcu Zhanna Zelenskaia (34), 320 kilometrenin zor ve yorucu bir parkur olduğunu ama buna rağmen sorun yaşamadıklarını, maratonla yeni arkadaşlar ve yeni bir aile kazandığını aktardı.

Türkiye Yüzme Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi Burak Göral da Giresun'da sona eren maratondaki mesafenin resmi kayıtlara göre rekor olduğunu belirterek, bunun kendisi ve hakemler tarafından tescillendiğini, detaylı bilgilerin federasyondan alınabileceğini sözlerine ekledi.

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