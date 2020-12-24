Kula’da 10 dakika arayla iki kaza: 2 yaralı

İlk kaza, saat 16.15 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kovukdere rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kula yönünden İzmir yönüne doğru seyir haline olan Sait Kerem Tercan idaresindeki 35 AAF 594 plakalı Citröen otomobil, aynı yönde seyreden Enver İbiş idaresindeki 03 BU 118 plakalı Ford marka otomobil ve Kadir Sindi idaresindeki 03 BR 754 plakalı Peugeot marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden ikisi emniyet şeridinde dururken, biri ise sol şeritte orta refüje çarparak durabildi. Zincirleme kazada otomobil şoförleri yara almazken, 03 BU 118 plakalı otomobil plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Emir Taha İbiş (13) hafif yaralandı. Yaralı çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diğer kaza ise 16.25 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu üzeri Körez Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir yönünden Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Ahmet Kara (28) idaresindeki 35 AB 4263 plakalı Renault marka otomobil, köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, karayolu üzerinden bir süre savrulduktan sonra yol kenarındaki şarampole düştü. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Kara yara almazken, otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Deleş (61) hafif yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Deleş, Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Her iki kazada yaralanan iki kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazalar ile ilgili inceleme başlatıldı.

