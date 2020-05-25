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Kula’da kısıtlama ihlali yapan 10 kişiye 31 bin 500 TL ceza

MANİSA HABERLERİ  | 25.05.2020 01:18 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde yeni tip Korona virüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edilen 10 kişiye cezai işlem uygulandı.Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de gerekli tedbirleri alınan yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde Ramazan bayramına denk gelen bu hafta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Manisa’nın Kula ilçesinde yeni tip Korona virüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edilen 10 kişiye cezai işlem uygulandı.
Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de gerekli tedbirleri alınan yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde Ramazan bayramına denk gelen bu hafta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bu kapsamda kısıtlama kurallarını ihlal eden vatandaşlara da cezai işlem uygulanıyor. Edinilen bilgiye göre, Kula’ya bağlı mahallelerde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde denetimleri artıran Kula İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, jandarma bölgesinde 10 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiklerini tespit etti. Ekiplerce tespit edilen toplam 10 kişiye, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 8184 sayılı genelge gereği toplamda 31 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.

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