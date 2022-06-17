Kulağında 5 yıldır yankılanma şikayeti olan hasta ameliyatla sağlığına kavuştu

Trabzon'da 5 yıldır kulağında yankılanma bulunan Zekiye Kalaycı, ameliyatla şikayetinden kurtuldu.

Karadeniz Teknik Üniversitesinden (KTÜ) yapılan açıklamaya göre, 43 yaşındaki Kalaycı, son 5 yıldır kendi konuşma sesinin kulağında yankılanması nedeniyle Farabi Hastanesinin Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Kliniğine başvurdu.

Yapılan tetkiklerde Kalaycı'ya, Superior Semisirküler Kanal Dehissans Sendromu (SSKDS) tanısı konularak, ameliyat edilmesine karar verildi.

KBB Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Arslan ile Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Arslan'ın gerçekleştirdiği ameliyat sonrası Kalaycı'nın şikayeti düzeldi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Doç. Dr. Selçuk Arslan, SSKDS'nin kulak hastalıkları alanında son yıllarda tanımlanan ve nadir görülen bir hastalık olduğu belirtti.

Arslan, iç kulaktaki denge organlarından olan ve beyne komşu üst yarım daire kanalının kemik duvarında anormal açıklığın bulunduğu bu hastalarda, basınç değişiklikleri ve yüksek sesle meydana gelen baş dönmesi, çınlama, kendi konuşma seslerinin rahatsız edici düzeyde duyulması gibi bulgular görülebildiğini aktardı.

Şikayetlerin rahatsız edici düzeyde olduğu ve yaşam kalitesini bozduğu durumlarda hastaların cerrahi müdahale ile tedavi edilebileceğine dikkati çeken Arslan, "İç kulaktaki açıklığın yeri ve durumuna göre, cerrahi yaklaşım, kulak içinden ya da kafa tabanından uygulanan yaklaşımla gerçekleştirilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlığına kavuşan Kalaycı ise kulağındaki rahatsız edici seslerin tamamından kurtulduğunu belirterek, ameliyatına giren doktorlar başta olmak üzere Farabi Hastanesi çalışanlarına teşekkür etti.

