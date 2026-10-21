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Kullanıcılar paylaştı: YouTube'da dikkat çeken değişiklik!

YouTube'un, yıllar önce videolardaki beğenmeme sayılarını kaldırmasının ardından şimdi de beğenmeme butonunun görünürlüğünü azaltacak yeni bir değişikliği test ettiği görüldü. Kullanıcı paylaşımları, standart videolarda beğenmeme butonunun ek seçenekler menüsüne taşındığını gösterdi.

Kullanıcılar paylaştı: YouTube'da dikkat çeken değişiklik!
Enes Çırtlık

YouTube, 2021 yılında beğenmeme butonunun kötüye kullanılmasını önlemek için yıllardır sürdürdüğü çalışmanın bir parçası olarak videolardaki beğenmeme sayılarını kaldırmıştı. Şirket, kullanıcıların bu karara katılmayabileceğini de kabul etmişti.

Şimdi ise Shorts videolarında yapılan benzer değişikliklerin ardından YouTube'un, beğenmeme butonunu doğrudan görünür olmaktan çıkaran yeni bir arayüzü test ettiği görüldü.

Kullanıcılar paylaştı: YouTube da dikkat çeken değişiklik! 1

Neowin tarafından gündeme getirilen Twitter/X paylaşımına göre YouTube, beğenmeme butonunu ek seçenekler menüsünün içine taşıyor. Beğenme butonu ise video arayüzünde görünür olmaya devam ediyor.

Değişikliğin masaüstü web sitesinde görüldüğü anlaşılıyor. Ancak haberin kaynağı olan yayın, aynı davranışı kendi denemelerinde tekrarlayamadığını belirtiyor.

BEĞENMEME BUTONUNUN KAYBOLDUĞUNU BİLDİREN KULLANICILAR VAR

Benzer değişiklikler yalnızca tek bir kullanıcıyla sınırlı değil. Son birkaç hafta içerisinde Reddit üzerinde de beğenmeme butonunun kaybolduğunu bildiren paylaşımlar yapıldı.

Bir başka web kullanıcısının gördüğü arayüzde ise biraz farklı bir tasarım kullanılmasına rağmen sonuç değişmiyor. Beğenmeme butonu, "Bildir" seçeneğinin de bulunduğu ek seçenekler menüsüne taşınıyor.

Kullanıcılar paylaştı: YouTube da dikkat çeken değişiklik! 2

YouTube bu tür arayüz testlerini sık sık gerçekleştiriyor. Ancak söz konusu yayına göre, aynı değişikliğin birkaç ay önce Shorts videolarındaki beğenmeme butonunda da yapılmış olması, bunun standart videolarda da gerçekleşeceğini neredeyse kesin kılıyor.

Kaynak: 9to5Google

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