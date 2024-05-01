Külot nasıl yazılır? Külot mu kilot mu, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Günlük yaşam sırasındaki hem sözlü hem de yazılı iletişimde sayısız kelime kullanılır. Külot sözcüğü de Türkçede çok fazla kullanılan kelimeler arasında yer alır. Bu sözcüğün çok fazla kullanılmasına rağmen hem yazı dilinde hem de konuşma dilinde yanlış ifade edilmektedir. Hatalı bir biçimde telaffuz edilen sözcükler hâliyle yanlış bir biçimde yazıya aktarılırlar. Bu durumu önlemek için Türk Dil Kurumu tarafından internet üzerinde paylaşılan ve kelime sorgulama seçeneği bulunan yazım kılavuzları ziyaret edilebilir. Bu sözlükler sayesinde külot gibi yazımı kafa karıştıran tüm sözcüklerin doğru yazım biçimlerine ulaşmak mümkündür.

Külot nasıl yazılır?

Külot TDK anlamı; “Vücudun belden aşağısına giyilen uzun veya kısa iç çamaşırı” olarak açıklanmaktadır. Külot sözcüğü dilimize Fransızcadan geçen ve doğru yazılışı sıklıkla karıştırılan kelimelerden biridir. Söylenişinde ve yazılışındaki hatalı ifadelerden dolayı bu sözcüğün birçok farklı şekilde yazıldığına rastlanır. Bu sözcüğün doğru yazılışını araştıran kişilerin en çok sorduğu soru ise sözcüğün külot mu kilot mu biçiminde kullanılması gerektiğidir.

Külot yazımı ''külot'' şeklinde olması gerekir. TDK tarafından onaylanan yazım biçimi dışındaki ifadeler yazım hatası olarak değerlendirilir.

Külot doğru yazılışı

Türk dili, coğrafyasındaki diğer diller ile etkileşim gerçekleştirerek, sayısız yeni sözcüğü bünyesine eklemiştir. Bu kelimeler halk arasında da sıklıkla kullanılan kelimeler hâline gelmiştir. Türkçe dil bilgisi kurallarına uymayan yabancı kökenli kelimelerin söylenişinde ve yazım şeklinde hatalar yapıldığı sıklıkla görülür. Dil bilgisi kuralları çerçevesinde en çok sözcüklerin nasıl yazılması gerektiği sorgulanır. Bu kapsamda doğru bilinen, ancak yanlış kullanılan pek çok sözcük bulunur. Bunlardan bir tanesi de ‘külot” sözcüğüdür.

Bu tür sözcüklerin hatalı ifade şekilleri özellikle sosyal medyada sıklıkla görülür. Dil bilgisi kurallarına ihlal eden ve bilgi kirliliği oluşturan hatalı yazım biçimlerini önleyebilmek için doğru yazım şekillerini bilmek gerekir. Buna göre külot yazımı ‘külot’ biçiminde olmalıdır. Külot sözcüğünün doğru ve yanlış kullanımları ise aşağıdaki gibidir:

Külot (Doğru kullanım)

Kilot (Yanlış kullanım)





