YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Kulp’ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kulp’ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 08.02.2020 17:28 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde bir süre etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde bir süre etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezi kısa bir sürede beyaza büründü.
Kulp ilçesinde aniden bastıran kar yağışı, ilçe merkezinde kartpostallık görüntüler oluşurken ilçeye bağlı çok sayıda köy yolu da ulaşıma kapandı. Kar yağışının Kulp ilçesi ve köylerinde aralıklarla devam edeceği öğrenildi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Diyarbakır’ın Kulp ve Lice ilçelerinde yoğun kar yağışının tahmin edildiğini, meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

Şofben patladı, ev savaş alanına döndü

Şofben patladı, ev savaş alanına döndü

Polisgücü, Süper Lig şampiyonu

Polisgücü, Süper Lig şampiyonu

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

Antalya’da “Haydi Çocuklar Camiye” projesi

Antalya’da “Haydi Çocuklar Camiye” projesi

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

Diyarbakır Namaz Vakitleri 8 Şubat Cumartesi

İmsak
05:49
Sabah
07:11
Öğle
12:38
İkindi
15:30
Akşam
17:56
Yatsı
19:13

İlginizi Çekebilir

Amed Sportif Faaliyetler Hekimoğlu Trabzon’a sahasında yenildi

Amed Sportif Faaliyetler Hekimoğlu Trabzon’a sahasında yenildi

Diyarbekirspor, cezada sınıra dayandı

Diyarbekirspor, cezada sınıra dayandı

Öğrencilere Antalya’da 5 yıldızlı kamp

Öğrencilere Antalya’da 5 yıldızlı kamp

Kurduğu ajansla Diyarbakır’daki işletmelerin ulusal ve uluslararası tanıtımlarını sağlıyor

Kurduğu ajansla Diyarbakır’daki işletmelerin ulusal ve uluslararası tanıtımlarını sağlıyor

Kulplu Sporculardan Kan Bağışına Destek

Kulplu Sporculardan Kan Bağışına Destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.