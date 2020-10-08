YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Kulp’taki EBA destek noktalarına öğrencilerden yoğun ilgi

Kulp’taki EBA destek noktalarına öğrencilerden yoğun ilgi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 08.10.2020 14:59 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde uzaktan eğitim süreci çerçevesinde EBA’ya erişim sağlayamayan öğrenciler için kurulan EBA destek noktaları büyük ilgi görüyor.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA’ya erişim sağlayamayan ve derslerini takip edemeyen öğrenciler için tüm Türkiye’de olduğu gibi Kulp’ta da EBA destek noktaları oluşturdu.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde uzaktan eğitim süreci çerçevesinde EBA’ya erişim sağlayamayan öğrenciler için kurulan EBA destek noktaları büyük ilgi görüyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA’ya erişim sağlayamayan ve derslerini takip edemeyen öğrenciler için tüm Türkiye’de olduğu gibi Kulp’ta da EBA destek noktaları oluşturdu. Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası, Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Kulp Anadolu Lisesinde oluşturulan EBA destek noktaları öğrenciler tarafından büyük ilgi görüyor.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, "Kaymakamımız Mustafa Gözlet’in destekleri ile faaliyete konan EBA erişin noktalarımızda öğrencilerimize randevu sistemi ile faaliyette bulunuyoruz. Haftanın altı günü faaliyette bulunan EBA destek noktalarımızdaki öğrencilerimize nöbetçi bilişim öğretmenlerimiz tarafından sürekli rehberlik ediliyor. EBA’ya erişim sağlayamayan öğrencilerimiz bu noktalarda dersleri takip edebilecekler. Bu noktalarımız belli sayıda öğrenci ile maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir biçimde hizmet veriyor. Amacımız çocuklarımızın eğitimden uzak kalmamasını, derslerini dinleyebilmelerini sağlamaktır. Yüz yüze eğitime geçinceye kadar çocuklarımız için tüm imkanları sunmaya gayret gösteriyoruz. Okullarımızda gereken tüm tedbirlerimizi alıyoruz ve almaya da devam ediyoruz. EBA platformuna ulaşımda sıkıntı yaşayan tüm öğrencilerimizi destek noktalarına bekliyoruz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Savaşın ortasında araçları bırakıp kaçtılar! Savaşın ortasında araçları bırakıp kaçtılar!
Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka SeslendiBaşbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka Seslendi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Ödüllü liseliler Türkiye'nin İHA gücünü ileriye taşımak istiyor
Ödüllü liseliler Türkiye'nin İHA gücünü ileriye taşımak istiyor
Dürdane Beyoğlu Yasin Börü’yü dualarla andı
Dürdane Beyoğlu Yasin Börü’yü dualarla andı
Aydın’da fuhuş operasyonu
Aydın’da fuhuş operasyonu
Öğrencilere beslenme önerileri
Öğrencilere beslenme önerileri
Kadrosunu 11 futbolcuyla güçlendiren Denizlispor uyum sorunu yaşamak istemiyor
Kadrosunu 11 futbolcuyla güçlendiren Denizlispor uyum sorunu yaşamak istemiyor
Buca Belediyesinden can dostlar için kışa hazırlık
Buca Belediyesinden can dostlar için kışa hazırlık

Diyarbakır Namaz Vakitleri 8 Ekim Perşembe

İmsak
04:54
Sabah
06:14
Öğle
12:12
İkindi
15:25
Akşam
17:59
Yatsı
19:14
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Diyarbakır’daki STK’lardan korona virüse karşı ortak uyarı: "Dikkat etmezsek zor zamanlar bizi bekliyor"
Diyarbakır’daki STK’lardan korona virüse karşı ortak uyarı: "Dikkat etmezsek zor zamanlar bizi bekliyor"
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İzol’dan Kobani olaylarına ilişkin gözaltı değerlendirmesi
İzol’dan Kobani olaylarına ilişkin gözaltı değerlendirmesi
Sinan Akaydın Amedspor’da
Sinan Akaydın Amedspor’da
Diyarbakır karpuzu, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
Diyarbakır karpuzu, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.