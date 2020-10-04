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Kültür Bakan Yardımcısı Alpaslan, Konya’nın tarihi alanlarını inceledi

KONYA HABERLERİ  | 04.10.2020 13:06 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Çatalhöyük, Boncukluhöyük ve Payitaht Müzesinde incelemelerde bulunarak bilgi aldı.Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdülsettar Yarar, Konya’nın tarihi dokusuna yön veren Çatalhöyük, Boncukluhöyük ve Payitaht Müzesi’nde incelemelerde bulundu.

Kültür Bakan Yardımcısı Alpaslan, Konya’nın tarihi alanlarını inceledi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Çatalhöyük, Boncukluhöyük ve Payitaht Müzesinde incelemelerde bulunarak bilgi aldı.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdülsettar Yarar, Konya’nın tarihi dokusuna yön veren Çatalhöyük, Boncukluhöyük ve Payitaht Müzesi’nde incelemelerde bulundu. Heyet ilk olarak dünyada bilinen ilk yerleşim yeri olan Çatalhöyük’e ziyaret gerçekleştirerek bilgi aldı. Çatalhüyük’te incelemelerde bulunan heyet daha sonra elde edilen kazılarla dünya tarihine ışık tutan Karatay ilçesinde bulunan Boncukluhöyük ve ardından Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kılıçarslan Şehir Meydanı’na inşa edilen Payitaht Müzesi’nde incelemelerde bulundu.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Kadim Şehir Konya, ilk yerleşim yeri olan Çatalhöyük’ten bugüne bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış, bulunmuş olduğu konum itibariyle medeniyetlerin kesiştiği yer olmuştur. Şehrimizin geçmişten gelen değerlerini geleceğe taşımayı ve bu değerleri turizm gelirine çevirmeyi hedefliyoruz. Konya olarak hep beraber bunu başaracağımıza inanıyorum. Bakan Yardımcımıza ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederim” dedi.

Kültür Bakan Yardımcısı Alpaslan, Konya’nın tarihi alanlarını inceledi

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