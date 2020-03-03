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Kültür Merkezi Projesi İl Genel Meclisi gündeminde

GİRESUN HABERLERİ  | 03.03.2020 13:01 | Son Güncelleme

Giresun İl Genel Meclisi Mart ayı toplantıları devam ediyor.

Kültür Merkezi Projesi İl Genel Meclisi gündeminde

Giresun İl Genel Meclisi Mart ayı toplantıları devam ediyor. İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin Başkanlığı’nda yapılan Mart ayı toplantısının ikinci gününde ihalesi iptal edilen Kültür Merkezi projesi gündemde yerini aldı.
İl Genel Meclisinde gündem dışı konuşma yapan CHP Grup Başkanvekili Mehmet Yılmaz, “2012 yılında Sokakbaşı’nda İl Özel İdaremize aitken yıktırılan Kültür Sitemizin yokluğunda, 8 yıldır büyük gösteriler için salonsuz ve sahnesiz kalan halkımız, kültür-sanat yoksulu haline gelmiştir. Bir yandan AK Parti iktidarının Kültür ve Turizm Bakanlığı projesi askıya alınarak, diğer yandan önceki dönem Belediye Başkanımız Kerim Aksu tarafından yapımı başlatılan Sokakbaşı Kültür Merkezi projesi iptal edilerek, ülkemizde ilk Şehir Tiyatrosunu İstanbul’dan önce 2. Meşrutiyet yıllarında kurmakla gurur duyan Giresunlular, cezalandırılmıştır” dedi.

"Yeni Kültür Merkezi yapılacak"
Kültür Merkezi için yeni bir yerin tahsis edildiğini ve pek yakında temellerinin atılması için çalışmaların sürdüğünü ifade eden İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin ise, “İhalesi iptal edilen söz konusu kültür merkezi İl Özel İdaresi’nden Giresun Belediyesi’ne devredilmesinin üzerinden 8 yıl geçmiştir. Bunca yıl önceki dönem Belediye Başkanı burayı yıkılmasına rağmen hiçbir şey yapmamıştır. Seçim arifesinde ise kültür merkezi temeli atmıştır. Ancak, yeni Kültür Merkezi için yer arayışı vardı ve bu sorun çözüldü. Atatürk Lisesi’nin yanında Kültür Merkezi için yer bulundu. Kültür Merkezi buraya yapılacaktır ve bu konuyla ilgili olarak AK Parti Milletvekilimiz Sabri Öztürk bizzat ilgilenmekte ve takip etmektedir” açıklamasında bulundu.

Kültür Merkezi Projesi İl Genel Meclisi gündeminde

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