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Kültür Tepesi’nin parkeleri yenilendi

KOCAELİ HABERLERİ  | 23.09.2020 17:33 | Son Güncelleme

İzmit Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan Kültür Tepesi 2.

İzmit Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan Kültür Tepesi 2. Etap’a, İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.
İzmit Belediyesi merkez ve kırsal kesimlerdeki park, bahçe, kültürel alanlar gibi birçok yerin bakım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan Kültür Tepesi 2. Etap’taki, eskiyen, kırılan ve deforme olan zemine döşenmiş ahşaplar söküldü. Bu çalışma kapsamında İzmit Belediyesi, sökülen ahşapları geri dönüştürerek hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlıyor.
Zamanla ve mevsimsel şartlar sebebiyle hasara uğrayan alanların tamir ve bakım işlemlerini gerçekleştiren İzmit Beledediyesi Kültür tepesindeki parkeleri söküp sert zemin tamiratı yaptıktan sonra boş kalan zemine kompozit deck döşeme yapan ekipler, alanı güzelleştirmeye devam ediyor. 400 metrekarelik alandaki yenileme ile vatandaşlara hem daha sağlıklı ve temiz bir ortam hem de görsel bir güzellik sağladı.

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