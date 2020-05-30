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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Edirne'de incelemelerde bulundu

EDİRNE HABERLERİ  | 30.05.2020 22:13 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Edirne'de incelemelerde bulundu

EDİRNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Edirne'de incelemelerde bulundu.

Demircan, Trakya ziyareti kapsamında Kırklareli'nden sonra Edirne'ye geldi. Bakan Yardımcısı Demircan'ı Devlet Konukevi'nde Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba karşıladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'ün sunumu sonrası Bakan Yardımcısı Demircan, Vali Canalp ve beraberindekiler Saatli Medrese, Peykler Medresesi'ni ziyaret etti. Arından namaz için Selimiye Camisi'ne geçildi.

Bakan Yardımcısı Demircan, Makedon Kulesi, Necmi İge Evi, İtalyan Kilisesi, Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı, Sinagog ve Hıdırlık Tabya'yı ziyaret etti, incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında eserler hakkında Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu Bakan Yardımcısı Demircan'a bilgi verdi.

Demircan, incelemelerinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı İmparatorluğu tarihinin en nadide eserlerinin yer aldığı Edirne'de olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Edirne'nin şiir gibi bir şehir olduğunu belirten Demircan, "Bütün Edirnelilerin ne kadar kısmetli olduklarını onlara hatırlatmak istiyorum. Bu çerçevede kültürümüzü en iyi anlatan şehirlerden biri olarak Edirne hem Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün buradaki mesuliyetlerini yerine getirmesi açısından hem de Bakanlığımızın turizmle birlikte şehrin geleceğini geliştirme açısından yükümlülükleri olduğunun çok farkındayız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Edirne'ye ehemmiyet verdiğini ifade eden Demircan, "Ziyaretimiz çok verimli oldu. İnşallah elimizden gelen yeni katkıları da sağlamak suretiyle hep birlikte uyum içerisinde Edirnemizin geleceğine neler yapabiliriz bunları değerlendirdik. İnşallah güzel açılışlarla Edirne'yi tekrar Türkiye'nin kültür, tarih ve turizminin yeni parlayan yıldızlarından biri yapacağız." dedi.

Bakan Yardımcısı Demircan'a ziyaretlerinde Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş da eşlik etti.

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