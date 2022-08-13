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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Hacı Bektaş Veli etkinliklerini değerlendirdi:

13.08.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bu yıl 58 vilayette muhtelif cem evlerindeki görevlileri, dedeleri, babaları koordine ettik, onları da valilerimiz üzerinden burada ağırlıyoruz. 1400 özel davetlimiz var"

NEVŞEHİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü etkinliklerinde 58 vilayetteki cem evlerinden dedeleri, babaları ağırlayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı etkinlik öncesi tören alanında değerlendirmede bulunan Demircan, hünkar Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu topraklarına 11. yüzyılda geldiğini anımsattı.

Aradan geçen yüzyıllar içerisinde buradaki dergahın büyüyüp genişlediğini ve merhum Başbakan Adnan Menderes tarafından bir restorasyon başlatıldığını aktaran Demircan, 1964 yılının ağustos ayında müze olarak yeniden açıldığını anlattı.

O günden bu güne her yıl ağustos ayında bu müzenin açılışı münasebetiyle burada etkinlik yapıldığını ifade eden Demircan, şunları kaydetti:

"Seneidevriyesinde Kültür Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı olarak buranın yerel belediyesi olarak hep beraber bu etkinlikleri koordine ediyoruz. Hacı Bektaşi Veli, Türk İslam felsefesinin, düşüncesinin çok önemli öncü isimlerinden biri. Bugün başka bir heyecan daha yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da etkinliklere katılıyor. Geçen yıl Kadıncık Ana Evi vardı, onun restorasyonu yapılmıştı. Bugün başka bir türbeyi daha restore ettirmiş olduk. Her geçen yıl bu restorasyonlara yenisini ekleyerek çalışmalarımız sürüyor. Bu yıl 58 vilayette muhtelif cem evlerindeki görevlileri, dedeleri, babaları koordine ettik, onları da valilerimiz üzerinden burada ağırlıyoruz. 1400 özel davetlimiz var. Yerel unsurlarla birlikte özel bir davetli ekibiyle bir anma gerçekleştirmiş oluyoruz. Heyecanlıyız, böylesine önemli Türk kültürünü anlatan bir mekanda, kutsiyeti olan bir mekanda ve önemli bir şahsiyeti hep birlikte devletin zirvesiyle el birliğiyle anıyoruz."

Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok da bakanlığın yaptığı etkinliğe yerel yönetim olarak destek olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Altıok, 16 Ağustos'a kadar sürecek etkinliklere herkesi davet etti.

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