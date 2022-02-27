Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, İstanbul Dostluk Vakfı'nı ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Dostluk Vakfı'nı ziyaret etti.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Demircan, somut ve soyut kültür varlıkları, kültür politikası, İslam medeniyeti ve tarihi konularının ele alındığı programa katıldı.

İstanbul Dostluk Vakfı Genel Başkanı Ahmet Aluç, programın ardından Bakan Yardımcısı Demircan'a hediye takdim etti.

Demircan, daha sonra Aluç ve vakfın yönetim kurulu üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

