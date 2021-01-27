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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Mardin’de

27.01.2021 20:27 | Son Güncelleme:
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, çeşitli ziyaret ve programlar ile bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Mardin’e geldi.Kültürel varlıkları inceleme ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Mardin’e gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Vali Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, çeşitli ziyaret ve programlar ile bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Mardin’e geldi.
Kültürel varlıkları inceleme ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Mardin’e gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Vali Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret etti. Valiliğe gelişi sırasında Vali Demirtaş tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Demircan, şeref defterini imzaladı. Ardından Bakan Yardımcısı Demircan ve Vali Demirtaş, Bakanlığın Mardin’deki kültür ve turizm yatırımları hakkında bir süre görüştü.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Demirtaş, Bakan Yardımcısı Demircan’a Mardin’in tarihi ve kültürel varlıkları, doğal güzellikleri, restorasyon çalışmaları ve devam eden kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
Valilik ziyaretinin ardından Bakan Yardımcısı Demircan, yapılması planlanan çok amaçlı İl Kütüphanesi için öngörülen alanda, Kasımiye Medresesi, Şeyh Çabuk Camii, Kırklar Kilisesi, Ulu Camii, Zinciriye Medresesi, Mardin Kalesi ve Dara Antik Kentinde incemeler bulunarak bilgiler aldı.
Bakan Yardımcısı Demircan, Tellallar Çarşısı ve tarihi Birinci Cadde üzerindeki çarşı esnafını ziyaret ederek bereketli ve hayırlı kazançlar diledi.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’a Vali Mahmut Demirtaş, Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Sabahattin Genç eşlik etti.

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