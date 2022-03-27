YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Adana'da ziyaretlerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Adana'da ziyaretlerde bulundu

27.03.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Adana'da ziyaretlerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Adana'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Yavuz, Adana Valiliği'ni ziyaret ederek, Vali Süleyman Elban ile görüştü.

Daha sonra, Adana Müze kompleksini ziyaret eden Yavuz, ardından Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde yer alan İl Halk Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu.

Adana Devlet Tiyatrosu ile Sabancı Oda Tiyatrosu'nu ziyaret eden Yavuz, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'tan bilgi aldı.

Yavuz, Sabancı Oda Tiyatrosu'nda bir fotoğraf grubu tarafından düzenlenen "İklim Değişikliği ve Çevre" konulu fotoğraf sergisini de gezdi. Yavuz, ziyareti sırasında rastladığı Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ile bir süre sohbet etti.​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyorAdana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyor
Mardin'de "Hamsi Festivali"nde 6 bini aşkın kişiye 1,5 ton balık ikramıMardin'de "Hamsi Festivali"nde 6 bini aşkın kişiye 1,5 ton balık ikramı
Aydın'da tırın çarptığı kadın yaşamını yitirdiAydın'da tırın çarptığı kadın yaşamını yitirdi
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 27 Mart Pazar

İmsak
05:05
Sabah
06:25
Öğle
12:49
İkindi
16:19
Akşam
19:03
Yatsı
20:18

Adana Nöbetçi Eczaneler27 Mart Pazar

Bulut Eczanesi
Seyhan
Burçinin Eczanesi
Seyhan
Gonca Eczanesi
Seyhan
Damla Su Eczanesi
Seyhan
Esin Kıraç Eczanesi
Seyhan
Yeni Berfin Eczanesi
Seyhan
Şahindal Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

İlk iftar ne zaman?

İlk iftar ne zaman?

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.