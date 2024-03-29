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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “18 yaşındaki yaklaşık 5 bin genç artık GençKart sahibi”

İHA İHA
29.03.2024 10:21
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Bugüne kadar yaklaşık 5 bin gencimiz GençKart’lı oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “18 yaşındaki yaklaşık 5 bin genç artık GençKart sahibi”

Gençlerimiz bugüne kadar 43 farklı tiyatro etkinliğine, 24 farklı opera ve bale etkinliği ile 35 farklı AKM-CSO’daki etkinliklere ücretsiz katılım sağladı” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından Mart ayının başında başlayan GençKart uygulaması hakkında son bilgileri paylaştı. Bakan Ersoy şu ifadelere yer verdi:
“18 yaşındaki yaklaşık 5 bin gencimiz artık GençKart sahibi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Mart ayının başında başlattığımız uygulamamız ile bugüne kadar yaklaşık 5 bin gencimiz GençKart’lı oldu. Gençlerimiz bugüne kadar 43 farklı tiyatro etkinliğine, 24 farklı opera ve bale etkinliği ile 35 farklı AKM-CSO’daki etkinliklere ücretsiz katılım sağladı.”

Bakan Ersoy, gençlerin, bir yıl boyunca kullanabileceği GençKart başvurularını e-devlet üzerinden yapmaya devam edebileceğini ifade etti.

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