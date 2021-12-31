Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da konuştu: (1)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde yüzde 100'lük bir artış gerçekleştirdiklerini belirterek "Bu yıl Antalya'ya 9 milyon 90 bin civarında turist girişini gerçekleştirmiş olduk. Turizmde bu yıl ülke olarak yurt dışı ziyaretçi sayısında 29 milyonu, gelirde ise 24 milyar doları yakaladık." dedi.

Ersoy, Antalya'da Serik 2 Atık Su Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Altyapı Tesislerinin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ve dünya turizminin en güzel şehirlerinden Antalya'ya kazandırdıkları yeni hizmetlerin açılışı için bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu ifade etti.

Bakanlık olarak 81 ilde ve dünyanın dört bir yanında çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Ersoy, "Ancak Antalya'ya, Antalya'nın geleceğine yapılan hizmetler bizim için ayrı bir mutluluk kaynağıdır. Antalya'nın gerek ülkemizin yurt dışına açılan en önemli kapısı olması gerekse her geçen gün artan turizm potansiyeli, şehri dünya turizminin de en önemli merkezlerinden biri haline getirmiştir." diye konuştu.

Bu açıdan şehrin sahip olduğu potansiyeli çok iyi değerlendirmek mecburiyetinde olduklarını belirten Ersoy, eşsiz güzellikteki sahillerini, plajlarını, tüm kültürel ve tarihi varlıklarını korumak ve tüm dünyanın istifadesine sunmak noktasında azami hassasiyet gösterdiklerini vurguladı.

Antalya'nın sadece yaz turizminin değil, yıl boyunca milyonların ilgisini çekecek ve ziyaret etmesini sağlayacak imkanlara da sahip olduğunu aktaran Ersoy, bu nedenle Bakanlık olarak Antalya'yı sadece tek bir noktadan değil, çok geniş bir bakış açısıyla değerlendireceklerini anlattı.

- "2022'de turizmde daha yoğun bir sezon bekliyor"

Potansiyelini bir bütün olarak ele alarak sadece bugüne ilişkin değil, Antalya'nın geleceğine dair en doğru adımları attıklarını vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda pandeminin de etkisinin azalmasıyla birlikte Antalya'mıza bu yıl yurt dışından gelen turist sayısında büyük bir artış gözlemledik. Kesin sayılar bugün netleşecek. Bu yıl Antalya'ya 9 milyon 90 bin civarında turist girişini gerçekleştirmiş olduk. Genel olarak baktığımızda turizmde bu yıl, ülke olarak yurt dışı ziyaretçi sayısında 29 milyonu, gelirde ise 24 milyar doları yakaladık. Bu çok önemli bir rakam, geçen sene ile kıyasladığınızda yüzde 100 bir artış gerçekleştirdik. Önümüzdeki sezon çok daha büyük rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz. 2022 yılında genel olarak ülkemizi, özelde ise Antalya'yı daha yoğun bir sezon bekliyor. Bizler de hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz."

Turizmin sunulan imkanlarla doğrudan ilişkili bir sektör olduğunu ifade eden Ersoy, bu sektöre ne kadar önem verilir, herkes üzerinize düşen sorumluluğu ne düzeyde yerine getirirse karşılığının da o kadar çok alınacağını söyledi.

- Antalya Havalimanı ihalesi

Ülkeler arasında turizm pastasındaki payını her geçen gün arttıran Türkiye'nin gelirini daha da yukarılara çekeceğine yürekten inandığına dikkati çeken Ersoy, şöyle devam etti:

"Dünya da buna inanıyor. Geçen hafta Antalya Havalimanı'nın ihalesi gerçekleşti. Çok önemli bir ihaleydi, uluslararası birçok konsorsiyum bu ihaleye katıldı. Sonunda 765 milyon avro yatırım taahhüdü, 8 milyar 555 milyon avro gelir taahhüdü, 2 milyar 138 milyon avro ön ödeme taahhüdü ile Alman-Fransız ortaklığı konsorsiyum ihaleyi aldı. Bu rekor bir ihaledir. Beklentilerin çok üzerinde gerçekleşti. Bu dünyanın Türkiye turizmine, ekonomisine ve Antalya'ya olan güveninin bir göstergesi, tescilidir."

(Sürecek)

