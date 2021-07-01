YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Giresun'da ziyaret ve incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Giresun'da ziyaret ve incelemelerde bulundu

01.07.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Giresun'da ziyaret ve incelemelerde bulundu

GİRESUN (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Giresun Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Ersoy, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Giresun'da valilik binası önünde ilgililer tarafından karşılandı.

Burada halk oyunları gösterisini izleyen Ersoy, şeref defterini imzalamasının ardından Vali Enver Ünlü ile görüştü.

Daha sonra Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nu da ziyaret eden Ersoy, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Giresun Kalesi'nde incelemelerde bulunan Ersoy, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Giresun Limanı'nda düzenlenen programa da katıldı.

Bakan Ersoy, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından incelemelerde bulunmak üzere gezinti gemisiyle Giresun Adası'na gitti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarih verdi: Antalya, Kahire gibi olacak Tarih verdi: Antalya, Kahire gibi olacak
PARTNERPodolski, Sergen gibi yetenek yarışmasında jüri oldu! Kazanacağı para akıllara zararPodolski, Sergen gibi yetenek yarışmasında jüri oldu! Kazanacağı para akıllara zarar
Giresun'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralıGiresun'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Giresun

Giresun Namaz Vakitleri 1 Temmuz Perşembe

İmsak
02:52
Sabah
04:51
Öğle
12:35
İkindi
16:35
Akşam
20:09
Yatsı
21:59

Giresun Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Perşembe

Çağrı Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Bulancak
Derman Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Gülşah Eczanesi
Espiye
Derman Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar alıcısını bekliyor

Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar alıcısını bekliyor

Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.