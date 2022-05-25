Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Mardin'de temaslarda bulundu

MARDİN (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin'in Midyat ilçesinde bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Ersoy, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ve AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel ile Midyat ilçesine geçti.

Midyat Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Veysi Şahin'den bilgi alan Ersoy, daha sonra Mor Gabriel Manastırı'nda incelemelerde bulundu, Metropolit Samuel Aktaş ile görüştü.

Ersoy, burada, Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 30 Nisan 2021'de eklenen ve daimi listeye kabul edilmesi için çalışmaların sürdüğü Mor Sobo Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi (Yoldath Aloho), Deyrulzafaran Manastırı, Mor Gabriel Manastırı, Mor Abai Manastırı, Mor Loozor Manastırı, Mor Yakup Manastırı, Mor Quryaqos Kilisesi ve Mor Azozo Kilisesi ile ilgili hazırlanan tanıtım sunumunu izledi.

Ardından Midyat Kuyumcular Çarşısı'nda esnafı ziyaret eden Ersoy, vatandaşlarla görüştü.

Esnaf, Bakan Ersoy'a yöresel ürünler ve tespih hediye etti.

