Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Türk Dil Bayramı'nı kutladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 26 Eylül Türk Dil Bayramı'nı kutladı.
Ersoy, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Bilim insanlarımızdan edebiyatçılarımıza, sanatçılarımızdan eğitimcilerimize dünyanın en köklü, güçlü ve zengin dillerinden biri olan Türk diline hizmet etmiş ve etmekte olan herkese en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Dil Bayramımız kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.
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