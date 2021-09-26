YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Türk Dil Bayramı'nı kutladı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Türk Dil Bayramı'nı kutladı

26.09.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Türk Dil Bayramı'nı kutladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 26 Eylül Türk Dil Bayramı'nı kutladı.

Ersoy, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Bilim insanlarımızdan edebiyatçılarımıza, sanatçılarımızdan eğitimcilerimize dünyanın en köklü, güçlü ve zengin dillerinden biri olan Türk diline hizmet etmiş ve etmekte olan herkese en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Dil Bayramımız kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kiralık aracı sattı, noter önünden bakın nasıl kaçtıKiralık aracı sattı, noter önünden bakın nasıl kaçtı
PARTNERBaşörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinden tam not aldıBaşörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinden tam not aldı
Gaziler ve şehit aileleri kahvaltıda buluştuGaziler ve şehit aileleri kahvaltıda buluştu

Ankara Namaz Vakitleri 26 Eylül Pazar

İmsak
05:10
Sabah
06:33
Öğle
12:45
İkindi
16:07
Akşam
18:47
Yatsı
20:05

Ankara Nöbetçi Eczaneler26 Eylül Pazar

Emre Eczanesi
Cankaya
Hacer Eczanesi
Cankaya
Hacettepe Ceren Eczanesi
Cankaya
Hekimköy Eczanesi
Cankaya
Leman Eczanesi
Cankaya
Yalçın Eroğlu Eczanesi
Cankaya
Yeni Martı Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Amasya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Amasya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.