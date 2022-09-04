Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan, Ömer Tuğrul İnançer için başsağlığı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, vefat eden mutasavvıf, müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımız İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğumuzun Kurucu Müdürü, mutasavvıf ve hukukçu Ömer Tuğrul İnançer'e, Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

