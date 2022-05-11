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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Tekirdağ'da müzeleri gezdi

11.05.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Tekirdağ'da müzeleri gezdi

TEKİRDAĞ (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile bazı sanatçı ve oyuncular, Tekirdağ'da müzeleri gezdi.

"Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz Projesi" kapsamında, Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ne Merve Özbey, Özge Borak, Safiye Avcı Çakmak ve İbrahim Kendirci ile gelen Ersoy'u, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın eşi Güllühan Yıldırım ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu karşıladı.

Ersoy, müzeyi gezerek Müze Müdürü Önder Öztürk'ten sergilenen eserler hakkında bilgi aldı. Daha sonra Ersoy, müzenin bahçesinde Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin sunduğu müzik dinletisini izledi. Güllühan Yıldırım, Ersoy'a, Karakacakılavuz dokuması ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Ersoy, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ı severek gezdiklerini ifade ederek "Çok güzel bir şehir. Bizim de rota olarak 42. şehrimiz. Kırklareli 41'di, 42. Tekirdağ oldu. Her ince ayrıntısına kadar gezmeyi planladık. Çok güzel bilgiler alıyoruz." dedi.

Ardından Ersoy ile bazı sanatçı ve oyuncular Rakoczi Müzesi'ni ziyaret ederek Müze Müdürü Ali Kabul'den bilgi aldı.

Gruptakiler müzenin önünde yöresel müzisyenlerle şarkı söyledi.

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