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Kültür ve Turizm Bakanlığından, hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Erol Keskin için başsağlığı mesajı

19.05.2021 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanlığından, hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Erol Keskin için başsağlığı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'da bugün 89 yaşında hayatını kaybeden usta sinema ve tiyatro sanatçısı Erol Keskin için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Sinema ve tiyatromuzun usta ismi Erol Keskin’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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