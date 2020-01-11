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  4. Kültür ve Turizm Bakanlığından Müzede Selfie Günü’ne özel yarışma

Kültür ve Turizm Bakanlığından Müzede Selfie Günü’ne özel yarışma

ANTALYA HABERLERİ  | 11.01.2020 10:55 | Son Güncelleme

Dünya genelinde müzelere ilgiyi artırmak amacıyla sosyal medya üzerinden başlatılan “Müzede Selfie Günü” etkinliği kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı bu yıl sosyal medya üzerinden ödüllü bir yarışma düzenliyor.Dünya genelinde müzelere ilgiyi artırmak amacıyla sosyal medya üzerinden başlatılan “Müzede Selfie Günü” etkinliği kapsamında Türkiye’deki müzelerin uluslararası alanda tanıtımı ve yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızın müze bilincini geliştirmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı bu yıl sosyal medya üzerinden ödüllü bir yarışma düzenliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığından Müzede Selfie Günü’ne özel yarışma

Dünya genelinde müzelere ilgiyi artırmak amacıyla sosyal medya üzerinden başlatılan “Müzede Selfie Günü” etkinliği kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı bu yıl sosyal medya üzerinden ödüllü bir yarışma düzenliyor.
Dünya genelinde müzelere ilgiyi artırmak amacıyla sosyal medya üzerinden başlatılan “Müzede Selfie Günü” etkinliği kapsamında Türkiye’deki müzelerin uluslararası alanda tanıtımı ve yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızın müze bilincini geliştirmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı bu yıl sosyal medya üzerinden ödüllü bir yarışma düzenliyor. Uluslararası alanda 15 Ocak tarihinde kutlanacak olan Müzede Selfie Günü için Türkiye’de düzenlenen yarışmaya 11 Ocak gününden itibaren 15 Ocak gece yarısına kadar katılım sağlanabilecek. Müzelerden, belirlenen etiketlerle Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden öz çekimlerden Bakanlıkça seçilen öz çekim sahiplerine ödül verilecek. Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça dillerinde duyurusu yapılan yarışma kapsamında gönderilen öz çekimlerden birinci olan Türk katılımcıya MüzeKart, uluslararası katılımcıya ise Türkiye’de bulunacağı tarihte Devlet Opera ve Balesi’nin etkinliklerinden davetiye armağan edilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığının bu etkinliğine katılmak isteyen sosyal medya kullanıcılarının, Türkiye’deki müzelerden #museumselfiedayturkey ve #müzedeselfiegünü etiketleri ile öz çekimlerini paylaşması gerekiyor.

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