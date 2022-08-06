Kültür ve Turizm Bakanlığından sanatçı Semih Sergen için taziye mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, vefat eden sanatçı Semih Sergen için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Sinema, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Semih Sergen'in vefat haberini üzüntüyle öğrendik. Sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır dileriz. Sanat camiamızın başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.
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