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Kulübesini ateşe vererek köpeği öldürdüğü ileri sürülen şahıs tutuksuz yargılanacak

23.12.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Seferihisar ilçesinde Şila isimli iki buçuk yaşındaki pitbull cinsi köpeği, kulübesini ateşe vererek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Kulübesini ateşe vererek köpeği öldürdüğü ileri sürülen şahıs tutuksuz yargılanacak

İzmir’in Seferihisar ilçesinde 11 Ekim’de meydana gelen olayda, Furkan Pınar’ın sahibi olduğu, 2,5 yaşındaki pitbull cinsi ‘Şila’ isimli dişi köpek, eve 10 metre mesafedeki yeşil alandaki demir kafes içinde bulunan ahşap kulübesindeyken yanıcı madde dökülerek yakıldı. Alevleri fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürürken, kafesin kapısının kapalı olması nedeniyle dışarı çıkamayan köpeğin yanarak öldüğü tespit edildi. Polis ekipleri ise yürütülen soruşturmada, yangını çıkaran şüphelinin, Ömer Faruk B. (38) olduğunu belirledi. 13 Ekim’de yakalanan Ömer Faruk B., suçlamaları reddederken, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ömer Faruk B. hakkında iddianame hazırladı. İddianamede Ömer Faruk B.’nin, Furkan Pınar’a ait pitbull cinsi köpeği kasten öldürdüğü, aynı şekilde köpek kulübesini de yakarak zarar verip, kullanılmaz hale getirdiği belirtildi. Ömer Faruk B.’nin ‘başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkmak, tahrip etmek, yok etmek, bozmak, kullanılamaz hale getirmek veya kirletmek’ suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapsi talep edildi. Ömer Faruk B.’nin bu suçu yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak işlemesi nedeniyle verilecek cezanın 1 kat artırılması istenirken, 6 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasının istendiği iddianame, Seferihisar 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Konuyla ilgili bugün görülen duruşmada, sanık Ömer Faruk B. hakkında tutuksuz yargılama kararı açıklandı.

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